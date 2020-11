Nyheter

Toppfinansieringsordninga for ressurskrevjande brukarar vart oppretta i 2004. Målet var å leggje til rette for at kommunane kan gje eit godt tenestetilbod til personar som har krav å omfattande helse- og omsorgstenester. Ordninga inneber at delar av kommunens utgifter til dei dyraste brukarane vert dekka av staten. Når årleg kostnad knytt ein brukar overstig eit visst kalla innslagspunkt beløp, får kommunane kompensert 80 prosent av dei overskytande kostnadene. Ordninga er naudsynt fordi ein ikkje har klart å finne kriteria i inntektssystemet som fordelar dei same midlane på god måte. Tenester til personar med psykisk utviklingshemming, rusmiddelproblem, psykiske lidingar, demensdiagnosar eller andre former for omfattande nedsett funksjonsevne er omfatta av ordninga. Talet på mottakarar som går under denne ordninga er 8140 i 2020.