Nyheter

– Kystpilegrimsleia er ei historie om kulturarven og er ei opplevingsreise der kulturskattane ligg som perlar på ein snor. Det å få samla denne reisa mellom to permar, gjer at fleire får vite om leia. Ho når ut til eit større publikum. Eg håpar denne boka kan vere ein døropnar til alle dei flotte opplevingane vestlandskysten har å by på. Og i tider med strenge reiserestriksjonar kan boka vere til stor glede og vere til inspirasjon i planlegginga av framtidig reiser, seier Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør for kultur, idrett og inkludering i ei pressemelding.