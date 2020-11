Med støtte fra næringsfondet lanserer Tone snart nettbutikk

Nyheter

– Jeg er så takknemlig for at jeg har fått støtte fra det kommunale næringsfondet. Det har gjort det mulig å sette opp ei skikkelig flott nettside med mange funksjoner og en nettbutikk. Målet er at nettsida skal være på plass allerede i starten av desember, sier Tone Andal til Fjordenes Tidende.