Nytt smittetilfelle spores til barnehageutbruddet

Tidligere i dag kunne Helse Førde melde at det var kommet inn en ny positiv prøve fra Kinn kommune fra fredagens analyserte prøver.

Dette tilfellet kan spores til barnehageutbruddet på Raudeberg, bekrefter kommuneoverlege Jan Helge Dale overfor Fjordenes Tidende.

- Dette er et husstandsmedlem i hjem med tidligere påvist smitte, sier Dale.

Tre av de åtte nye smitta er knyttet til barnehageutbruddet Fredag morgen kunne Helse Førde melde om åtte nye positive prøver fra kommunene Gloppen, Kinn, Stad, Vik og Sogndal. Tre av disse er relatert til det omtalte barnehageutbruddet på Raudeberg.

- Det viser bare igjen at sykdommen er smittsom og at vi har god oversikt over hvor smitten er i vårt samfunn, sier Dale.

Ifølge kommuneoverlegen har vedkommende vært i isolasjon, og det er derfor ingen nye nærkontakter eller behov for videre smittesporing.

Fire nye smittede etter testing av nærkontakter i barnehagen Kommunelege Jan Helge Dale forteller tirsdag kveld at fire nye personer har testet positivt for covid-19 i Kinn kommune. Tre av disse er knyttet til smittetilfellet ved Skarevik barnehage på Raudeberg.

Det er også positivt at mange prøver som er testet av andre nærkontakter i karantene nå er negative, sier Dale.

- Derfor er smittesporing rundt de positive, og rask bruk av karantene og isolering, så viktig for å avgrense smitte og holde samfunnet mest mulig i vanlig tilstand.

Ifølge kommuneoverlegen har mange av de smittede lite symptomer.