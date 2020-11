Ville legge lokk på varsel om seksuell trakassering

Nyheter

Ei kvinne som er tilsett i Norges Fiskarlag har varsla om at ho har blitt seksuelt trakassert av ein person i organisasjonen. Yrkesorganisasjonen behandla dette først som ei personalsak. Den enda med at partane laga ei avtale der ho som var fornærma og personen som var skulda for å ha trakassert skreiv under på. I den står det at dei skal vere taus om saka og at den skulle haldast hemmeleg. Denne avtalen vart signert i desember 2019.