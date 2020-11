Er uroa for at flytting av elevar vil redusere elevgrunnlaget på sørsida av kommunen

Nyheter

Dersom 5. – 7. klasse frå Ålfoten vert flytta ut av skulekrisen og til Svelgen, vil neste steg vere at også ungdomsskuleelevane frå Ålfoten vert flytta etter. Elevgrunnlaget for ungdomsskulen på Davik vert då sterkt redusert, og Davik og Kolset sine elevar vil måtte følge etter. Ungar som bur i Davik vil kunne få ei reisetid til Svelgen på inntil 2,5–3 timar pr. dag. Dette er heilt uakseptabelt. Ei slik utvikling vil vere «dødsstøtet» for bygdesamfunna og utviklinga på heile Davik sørside, skriv dei til kommunestyrepolitikarane.