Husker du hva disse elevene viste sin misnøye med?

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Et tjue­talls DH-stu­den­ter møt­te opp da Vågs­øy for­mann­skap skul­le be­hand­le vi­de­re støt­te til DH i Mål­øy i mars 1994.

Stu­den­te­ne fikk vist sin mis­nøye med råd­man­nens ne­ga­ti­ve inn­stil­ling til vi­de­re støt­te til det­te stu­die­til­bu­det. Un­der de­bat­ten blei det klart at et so­lid fler­tall i for­mann­ska­pet li­ke­vel gikk inn for vi­de­re støt­te.