Igjen kan nytt koronatilfelle knyttes til utbruddet i barnehagen

Nyheter

Det bekrefter kommuneoverlege Jan Helge Dale overfor Fjordenes Tidende.

Dette er i følge Dale akkurat samme sak som i går, hvor Helse Førde kunne opplyse om at en person hadde testet positivt i kommunen. Også denne personen var ifølge kommuneoverlegen smittet fra et familiemedlem, som allerede var smittet som følge av barnehageutbruddet.

Nytt smittetilfelle spores til barnehageutbruddet En ny person i Måløy har testet positivt for covid-19 etter barnehageutbruddet i Skarevik barnehage på Raudeberg i Kinn kommune.

Dale opplyser at det ikke skal være behov for ytterligere smittesporing eller kartlegging av flere nærkontakter, da begge de to som nylig har fått påvist smitte allerede var i isolasjon.