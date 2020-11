Nyheter

Nødetatene rykket ut til melding om brann om bord i en arbeidsbåt ved verftet Westcon Yards i Florø. Båten skal ikke ha hatt personer om bord.

Da nødetatene kom på stedet, kunne de raskt avklare at det ikke hadde vært brann, men at det var snakk om et opphetet eksosanlegg som har avgitt en del røyk.