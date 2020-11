Enda ein frå Stad toppar valliste: – Vi har tatt godt føre oss

Nyheter

Nyleg vart det kjent at Stad-ordførar Alfred Bjørlo toppar Venstre si fylkesliste over kandidatar til det komande Stortingsvalet. Frå før er det kjent at William Dalsbø ligg på tredjeplass på Kristeleg folkeparti si liste og at Siri Sandvik ligg på fjerdeplass på Arbeidarpartiet si liste over nominerte.