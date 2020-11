Her er det nye styret i Måløy byforening. Slik skal de jobbe for å utvikle et samlet sentrum

Nyheter

Måløy Byforening er den lenge etterlengtede sentrumsforeningen som har vært snakket om i Måløy i lang tid. Foreningen skal være et selskap som jobber med å samle handelsnæringen, grunneiere og andre utviklingsaktører til felles innsats for å løfte Måløy og omegn som et attraktivt, urbant, trivelig og fremtidsrettet område å både bo, trives og drive næring i. Man skal planlegge og gjennomføre felles aktiviteter på vegne av eierne, som for eksempel Måløydagene, felles kampanjer, profilering og markedsføring.