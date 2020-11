Nå ber de passasjerene bruke munnbind

Nyheter

- Dette gjelder spesielt der vi ikke klare å opprettholde avstanden på 1 meter, skriver Måløy Taxi på sine Facebook-sider.

De opplyser at sjåførene også vil bruk munnbind når avstanden blir for liten, og at det oppfordres til bruk av baksetet for å opprettholde nødvendig avstand.

De opplyser at de har tilgang på munnbind i bilene, men at de helst ser at folk tar med egne.

- Det skal uansett ikke brukes taxi til og fra covid-testing og ved mistanke om smitte, skriver sentralen, og opplyser at en da kontakter lokalt legekontor eller AMK og får egentilpasset transport om en ikke har mulig å kjøre selv.