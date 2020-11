Trur størrelsen på utbrotet kan tyde på ein meir smittsom variant av viruset

Nyheter

Dale vil ikkje gå så langt som å kalle det ein mutasjon, men seier at det store talet på smitta den siste tida tyder på at det er ein meir smittsam variant.

– Vi veit sjølvsagt ikkje, men det er mykje som tydar på det med tanke på kor mange som har blitt smitta. Ved andre tilfelle har vi sett at ingen av nærkontaktane har blitt smitta, eller at berre nokon få er blitt det. Her er det mange som har smitta fleire og ikkje ein som har smitta mange, seier Dale og viser til ein såkalla superspreiar.

Igjen kan nytt koronatilfelle knyttes til utbruddet i barnehagen Personen som testet positivt lørdag i Måløy, bor i samme husstand som en som allerede er smittet etter barnehageutbruddet på Raudeberg.

Trass det han omtalar som ein meir smittsam variant, er ting begynt å roe seg ifølge kommuneoverlegen.

– Alle tilfella av smitte dei siste dagane har vore blant folk innanfor ein husstand som er i karantene og i isolasjon. No har vi berre ein person igjen i ein av husstanden som enda ikkje har fått påvist smitte, så håpet er at vi berre får eit smittetilfelle til, seier Dale som hadde hektiske dagar førre veke.

– Det har ikkje vore ein dag eg ikkje har fått ein telefon om eit positivt tilfelle, så det har vore ein del ståk.

Rask handling har hindra større utbrot

Når smitteutbrotet i samband med barnehagen på Raudeberg var eit faktum, var rask aksjonering nøkkelen for å hindre vidare spreiing av viruset.

– Det har gått bra fordi vi tidleg fann alle som potensielt kunne vere smitta og fekk sett dei i karantene. Derfor har all smitte desse dagane vore innanfor husstandane og ikkje spreidd seg vidare, forklarar han.