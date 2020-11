Uroar seg ikkje for storbysmitte, men ønskjer at folk som kjem heim til jul går i karantene

Nyheter

At mange nordfjordingar som bur i større byar med mykje smitte snart vender heim til jul, er ikkje noko Jan Helge Dale uroar seg nemneverdig for.

– Nei, eigentleg ikkje. Vi ser at dei i byane også har fått ned smitta den siste tida, men det betyr ikkje at folk ikkje skal vere påpasselege når dei kjem heim. Det går på dei vanlege nasjonale smitteråda, samt at vi oppfordrar folk til å halde seg i ro dei fyrste dagane etter at dei kjem heim, seier Dale.

Det er ofte mange studentar som kjem heim til jul, og Dale seier at ein må tenke seg godt om både før, under og etter reisa heim.

Nytt tilfelle knytt til barnehagen Trur størrelsen på utbrotet kan tyde på ein meir smittsom variant av viruset Kommuneoverlege i Kinn seier at vi mest truleg ser enden på det større utbrotet av smitte i nord-Kinn. Men Jan Helge Dale peiker samstundes på at vi kan stå overfor ein meir smittsam variant av viruset.

Han viser til at ein ikkje har eigne lokale smittereglar, men ber folk vere ekstra påpasselege.

– Vi ønskjer at folk har minst mogleg kontakt og pålegg seg sjølv ei form for karantene når dei kjem, oppfordrar Dale.