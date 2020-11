Vil vere ein distriktspionér – også på Løvebakken

Søndag vart det kjent at Alfred Bjørlo er nominert på topp på Venstre si valliste til stortingsvalet 2021 for Sogn og Fjordane valkrins. For hovudpersonen sjølv handlar det om riktig timing, samt eit ønske om auka distriktssatsing – for heile landet.