Markerte startskotet for ei ny framtid

Nyheter

Torsdag var fleire av dei samla på Stad hotell for å starte arbeidet med å stake ut kursen for ein ny kvardag som vertskommune for verdas første skipstunnel. Sjølvsagt var dette akkompagnert av kaker og hylling av pionerar som har stått på i den førti år lange kampen for tryggare seglingsforhold rundt Stadlandet.