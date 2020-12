Truet lege med at han ville skade ham «hinsides hans fantasi» om han ikke fikk mer medisiner. Nå venter det fengsel for mannen

En mann fra ytre Nordfjord dømmes til fengsel i 60 dager, 15 av dem betinget, for å ha truet leger og apotekpersonale for å påvirke dem i deres yrkesutøvelse og på en slik måte at det var egnet til å skape frykt.