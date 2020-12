Nyheter

– Tala viser at den lokale skatteinngangen i Kinn kommune ligg nesten 15 millionar kroner over det siste anslaget i 2. tertialrapport. I forhold til landet samla sett er det grunn til å tru at Kinn vil komme ut som ein skattesterk kommune i 2020. Basert på Finansdepartementet sin siste prognose for den nasjonale skatteveksten i år, ser det ut som at vi av denne inntekta må bidra med nesten 9 millionar kroner inn i inntektsutjamninga, skriv Heggheim.