Store materielle skader etter at to biler kolliderte i 80-sone

Nyheter

– Vi får opplyst at tre personer er involvert, men alle har kommet seg ut av bilene, opplyser Vest politidistrikt.

Patruljen melder at de er i dialog med alle tre personene. Alle oppegående. Det er ikke kjent om det er større personskader, men det er store materielle skader på kjøretøyene.

– Airbagene ble utløst, sier politiet.

Ulykken skjedde på rv. 15, like vest for sentrum på Nordfjordeid.

Litt etter melder politiet at alle tre involverte blir fraktet til sykehuset på Nordfjordeid. Det er snakk om en mann i 50-årene i den ene bilen, samt en fører i 60-årene og en passasjer i 50-årene i den andre bilen.

– Ulykken skal ha skjedd ved at den ene personbilen har kommet over i motgående kjørefelt, mener politiet, men opplyser også at det ikke er mistanke om påvirkning på noen av førerne.

Trafikken dirigeres manuelt på stedet til en har fått sikret og ryddet ulykkesplassen.

Politiet opplyser at de vil etterforske saken videre for å fastslå en årsak. De har også beslaglagt førerkortet til en av bilførerne.