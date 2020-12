Desse datoane skal elevar ved vidaregåande skule halde seg heime

Nyheter

Vestland fylkeskommune skriv at det blir heimeskule desse to dagane av omsyn til både elevar og lærarar. Det er ein del elevar i fylke som bur på hybel eller internat, og som skal heim til jul. I tillegg er det framleis område i fylke med høgt smittepress, sjølv om dette no går nedover. Elevar på tilrettelagde grupper vil få tilbod om fysisk undervisning.

Karantenefrykt er årsak

– Vi trur både elevar, lærarar og føresette kjenner seg tryggare når dei går inn i julefeiringa med heimeskule desse dagane. Ein del elevar har vore i karantene i haust, og vi har forståing for at dei fryktar ei jul med dei avgrensingane karantene gir. Vi håpar heimeskule dei to siste dagane før jul gjer elevane, tilsette og føresette litt mindre engstelege for at dei ikkje får feira den jula dei ønskjer, seier Bjørn Lyngedal, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse.

Lyngedal oppmodar elevane om å følgje både lokale og nasjonale smittevernreglar, slik at oppstarten over nyttår ikkje blir prega av sjukdom og karantene på dei vidaregåande skulane i fylket.