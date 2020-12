Får 93 millionar, men kan berre bruke dei til pensjonspremiar

Nyheter

Det er kommunedirektør Terje Heggheim som opplyser dette i fredagsbrevet.

– Men vi kan berre nytte midlane til å dekke framtidige pensjonspremiar, understrekar han.

Tilbakeføringa vil få ein betydeleg positiv likviditetseffekt for kommunen, etter 2021.

– Det er særs positivt at tilbakeføringa betyr at ein vesentleg del av, og kan hende heile, det oppsamla premieavviket kan nullast ut i rekneskapen for 2021. Då vil det få ein positiv resultateffekt frå og med 2022. Frå då av kan vi sette midlar av på fond og ha reservar til drifta, seier han.

Kommunen skal innan 18. juni 2021 gje tilbakemelding til KLP om korleis dei vil innrette tilbakeføringa til premiefondet.