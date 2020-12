I denne bygda surfar dei på ei digital medgangsbølgje, og flyttar jobben sin dit dei vil bu

Nyheter

Eit av desse er Beachday på Leikanger i Stad kommune.

Etter at sentraliserings- og effektiviseringsspøkelset la fleire småsanfunn aude på nittitalet, har den største vekstutfordringa i distrikta i lang tid vore mangel på arbeidsplassar. At det var på bygda folk helst ville bu, var underordna når ein skulle ha mat på bordet.

Skal ein tru Helle Frogner og resten av tilflyttarane på kontorfellesskapet «Beachday» på Leikanger, er ikkje det lenger situasjonen. Der ein før flytta til jobben, flyttar ein i dag jobben dit ein vil bu.

– Den døra opnar seg berre meir og meir, og eg trur vi berre har sett starten. Men det krevjast sjølvsagt at ein er strukturert når ein jobbar, samt at ein er sjølvgåande og har god arbeidsmoral, seier Frogner.

Dette er sjølvsagt mest gjeldande for dei som nyttar datamaskin i det daglege arbeidet. Og når det i større grad er det som er blitt norma for mange yrke, gjer det at ein ikkje treng å lokke med arbeidsplassar for å få vekst. Ein kan heller lokke med staden i seg sjølv. I så måte har Stadlandet store føresetnader for å lukkast med nettopp det.

– Det var her vi ville bu

– Her vil vi bu. Det var det vi tenkte då vi kom hit for ti år sida. Og så fekk resten berre kome av seg sjølv. Vi visste at dei digitale moglegheitene var framtida, så då kom ting som videomøte og digitalt arbeid som ein konsekvens av at vi flytta hit, seier Frogner.

Ho nyttar lokalet på Leikanger i sitt virke som fotograf, samt når behovet for heimekontor melder seg i jobben i Vanylven kommune. Forutan henne, har Helene Roussel, Joar Mæland, Lindsey Bundschuh, Karina Siegmund, Jeff Roussel, Peter-Jon de Villers, Camilla Monsen, Mai-Hilde Eriksen og Naomi Dalsbø tilgang på lokala. Alle med kreative yrke der ein får utveksle erfaringar og idear med kvarandre.

Framoverlent tankegang

Helene Roussel jobbar i Nordplan på Nordfjordeid. Det gjer ho utan å måtte reise dei 85 kilometerane inn til kommunesenteret.

– Nordplan har ein moderne og framoverlent tankegang, som gjer at ein kan sitte der ein vil. Då sparar ein mykje tid på å reise rundt, og kan jobbe meir effektivt der ein er. Sjølvsagt kan nokon faglege diskusjonar bli prega av ein berre pratar på nettet, men eg føler også at folk gir meir av seg sjølve og er meir aktive i samtalen når det går over nettet, seier ho.

– Dette er framtida

Stad-ordførar Alfred Bjørlo var også på besøk på Beachday denne dagen. For han var dette eit tydeleg signal om at visjonen hans om framtidas kommune, har rot i verkelegheita.

– Dette er heilt strålande. Og det beste er at det har vekse fram av seg sjølv der folk har funne kvarandre. Dette er framtida, det er eg sikker på, og vi kjem til å sjå mykje meir av dette i tida som kjem – i ulike variantar.

Han nemner blant anna rådgivarselskapet Nordconsult som nyleg opna avdelingskontor på Nordfjordeid. Av den enkle grunn at to av dei tilsette hadde eit ønske om å bu der.

– Vi snakkar om at Stad skal vere ein attraktiv plass å bu og leve, og dette som dei gjer her, er ein ny måte å tenke på når det gjeld arbeid. Vi må på ein måte skru om hovuda våre litt og tenke annleis, men dette er framtida, seier ordføraren.