Fekk du med deg desse sakene?

Nyheter

Ei sak om store materielle skader etter at to biler kolliderte i 80-sone var vekas mest leste sak. Tett etterfølgt av ei ny ulukke-sak om at personbil hamna på taket og to er sendt til sjukehus som var vekas nest mest leste sak.

Også eit innspel i skuledebatten skrive av Hanna Kristine Elde frå Ålfoten og ei vêrmelding om at det kunne blåse opp til full storm på kysten vart gode leste. Innspelet kan du lese her.

Sist, men ikkje minst, var det også ein god del lesarar som klikka seg inn på koronanyheitene om at ein ny person som kom heim frå utlandet var smitta, og at igjen kunne eit nytt koronatilfelle knyttast til utbrotet i barnehagen.