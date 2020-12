– Millionene til kirke ligger i budsjettframlegget, men under en annen post

Kommunedirektør Terje Heggheim kan opplyse at de 26,8 millionene i investering til kirkelig vedlikehold, som Rødt-politiker Daniel Henriksson ikke fant igjen i politikermodulen for budsjettet, er der fremdeles. Men de ligger ikke under investering, men under overskriften Tilskudd til andre.