Inviterer til informasjonsmøte om Stad skipstunnel

Møtet vil finne stad i kommunestyresalen på Combisenteret.

– Tema vi vil komme innom er tilbakeblikk, synergiar ved å bygge verdas største skipstunnel, moglegheitene tunnelen vil bli for reiselivet i regionen – og ikkje minst korleis vil framtida bli med Stad skipstunnel, skriv arrangørane i invitasjonen.

Kystdirektør Einar Vik Arset, Per Sævik frå Havila Kystruten, forkjempar for Stad skipstunnel Jan Helgøy, tidlegare ordførar i Vanylven og ordførar i Møre og Romsdal Jon Aasen, tidlegare ordførar i Herøy og stortingsrepresentant for Ap Svein Gjelseth og noverande ordførar Lena Landsverk Sande.

På grunn av smittesituasjonen er det maks plass til 40 deltakarar, og arrangøren opplyser om at det derfor vil vere første mann til mølla.