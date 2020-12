Johanna vann kokkestipend på 50.000 kroner. Reiser til ein av verdas beste kokkar i Slovenia for å jobbe der og lære meir

Måndag kveld blei Matprisen delt ut, og under sendinga blei det klart at Johanna Magdeli Utvær Petterson frå Barmen stakk av med stipendet i KokkeKarlas legat. Johanna vil reise til ein av verdas beste kokkar, Ana Ros, i Slovenia og jobbe der for stipendet.