Varsler om feil i tallene igjen

Kan være full forvirring om hvilket budsjettforslag som gjelder i Kinn: – Jeg tror ikke 26,8 kirkemillioner ligger inne lenger

Daniel Henriksson (Rødt) har lest saken Fjordenes Tidende har hatt med kirkeverge i Kinn, Erling Bakke Nydal, der han sier de er glade for at de får 26,8 millioner av 42 omsøkte til vedlikehold av kirkene, men at de ikke klarer flere kutt i drift og investering nå. Henriksson reagerer på budsjettposten Nydal omtaler. Han tror nemlig ikke at tallene stemmer.