– Mi vurdering er at det ikkje er behov for å sette av to dagar til kommunestyret. Vi har ca 20 saker (32 i fjor) og eg meiner tida frå 9 til 19.30 bør vere meir enn tid nok til å gjennomføre møtet på ein god måte. Eg vil uansett sørge for at saker som hastar minst vil kome til slutt i møtet, skriv Ola Teigen i sitt svar til Egeberg.