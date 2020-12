– Politikere skal drive med samfunnsutvikling, ikke bare sørge for lovpålagte tjenester

Morten Hagen (H) og Leif Magne Gil (Ap) fra den politiske flertallskoalisjonen i Kinn kommune sier at de som kommunepolitikere har et ansvar som strekker seg utover det å kun sørge for at kommunen tilbyr innbyggerne det som loven krever. Det mener de dette budsjettforslaget ivaretar.