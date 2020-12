Her får du forklaringa på radarane som har dukka opp langs sjøen den siste tida

Fleire har den siste tida undra seg over ein ny og stor radar som har dukka opp ved Leirgulen i Bremanger kommune. No viser det seg at dette er ein av fleire radarar som den komande tida vil bli sett opp mellom Florø og Måløy.