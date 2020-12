Komande helg kan du legge julehandelen til kollektivet til denne blide gjengen

Nyheter

Under salsmarknaden blir det lokal mat frå blant anna Stad kystmat og Minibakeriet, samt kaffi frå Jacu. Det heile i julepynta utstillingslokale. For å unngå trengsel i lokala, legg dei opp til at delar av marknaden må haldast utandørs, folk blir derfor oppmoda om å kle seg etter forholda.

– Vi gler oss til å invitere folk inn i arbeidskollektivet vårt. Kom innom for å sjå og prate eller om du er på utkikk etter julegåver. Det viktige for oss er å få lov å vise fram alle dei fine folka og arbeidet til dei som held til på Beachday. Og å få litt julestemning, skriv Helle Frogner i ein e-post til Fjordenes Tidende.

Det som vil stå på utstilling denne dagen er: