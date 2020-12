30 ekstra grøne ferjemillionar til Vestland

– Eg opplever at vi no har både Storting og regjering i ryggen i vårt klimaarbeid

– Det er svært gledeleg at Stortinget no sørgar for at Vestland fylke får 30 millionar kroner ekstra i 2021 fordi Vestland har gått føre i å ta klimaansvar og byte ut dieselferjer med nye elektriske ferjer.