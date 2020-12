Feira tunnelvedtaket: – Vi har framleis ein jobb å gjere og vi må ikkje minst samarbeide

Då kaka var fortært og jubelen hadde lagt seg, vart fokuset raskt flytta over til jobben som no står føre næringsliv og innbyggjarar i Vanylven kommune. Regulering, tilrettelegging og framtidsretta idéar var nokre av stikkorda under markeringa av oppstartsmillionar for skipstunnelen tysdag kveld.