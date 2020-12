Kystdirektøren om Stad skipstunnel: – Vi er spenn klare, men det blir nok 2022 før ein kan sette spaden i jorda

Under Vanylven kommune sitt oppstartsmøte i samband med Stad skipstunnel, var ein av talarane kystdirektør Einar Vik Arset. Han gliste sjølvsagt breitt for at det største prosjektet til Kystverket noko sinne no kan starte opp. Men ein minst like stor årsak til gliset, er det faktum at Årset sjølv er vanylving.