Strikkevester og komfortable hettegensere er en sikker gave under treet denne jula

Nyheter

Det forteller daglig leder Per Arne Lefdal i VIC Måløy.

– Vi selger mye Gant hettegenser til ungdom, det kan være et godt tips. Til damer er det veldig populært med strikkede vester. Det er det som kanskje har utmerket seg mest, sier Lefdal.

Også strikkeklær, skjorter, gensere og boksershortser er populære gaver under treet. Ting som aldri går av moten, forteller VIC-sjefen.

Det som derimot er litt ekstra spesielt i år, er at julebord-rushet har forsvunnet. Avlyste og utsatte julebord betyr også færre finskjorter og pyntekjoler.

– Ja, vi merker godt at det ikke er mange julebord i år. Det blir lite julebordsantrekk, men heller litt ekstra julegaver i år, sier Lefdal.

Han tror nemlig det er stor sannsynlighet for at det den 24. desember i år åpnes enda flere julegaver enn normalt.

Ifølge butikksjefen har det vært god handel denne førjulstida. I tillegg har folk vært flinke til å være tidlig ute med julehandelen dette året.

– Det virker som om folk er ekstra tidlig ute med både julepynting og handling av julegaver i år, sier Lefdal. Han tror i tillegg at Black Week har hjulpet for å spre handelen utover.

– I år spredde vi jo tilbudene utover en hel uke, i stedet for at det ble masse folk på kun to dager. Det tror jeg fungerte veldig bra, sier Lefdal.

For å gjøre handelen så trygg som mulig har VIC Lefdal som de fleste andre butikker også plassert ut en spritdispenser utenfor inngangen og håndsprit på kassedisken.

– Også har vi jo en ganske stor butikk, ved dressavdelingen har vi jo opp mot 400 kvadratmeter, så vi har god plass. Men folk er generelt flinke til å ta hensyn til hverandre, sier butikksjefen.

I tillegg til å være pynteklare til jul, har VIC Lefdal fått et realt ansiktsløft. Gulv og bord er byttet ut, taket er malt, nye lys er oppe og ny innredning er på plass.

– Vi har egentlig pusset opp hele butikken i løpet av året som har gått. Vi begynte i februar, hvor vi pusset opp herreavdeling før det ble en ble litt stopp på grunn av korona. Men i høst fikk vi fortsatt på dameavdelingen, så nå er vi nesten helt i mål, sier en fornøyd Lefdal, som ønsker kundene velkommen innom for å se selv - eller for å handle de siste julegavene på lista.