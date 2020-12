Ung fersk bilførar fekk seg ei klekkeleg fartsbot og seks prikkar

Nyheter

Då Utrykkingspolitiet hadde fartskontroll i 80-sona på Rv 15 på Haugen i Stad kommune kom den unge bilføraren susande i 105 kilometer i timen.

Ungdomane kan risikere fengsel etter villmannskøyring To unge bilførarar vart stansa i svimlande fart og måtte levere frå seg førarkorta To unge bilførarar måtte natt til laurdag levere frå seg førarkorta. Dei risikerer fengselsstraff etter den ville køyreturen i alt for høg fart.

Her kan du sjå kva du må betale for lovbrot i trafikken

Han har ikkje hatt førarkort så lenge, og når ein blir teken medan ein har førarkort på prøve så vart det 6.400 kroner i bot og seks prikkar i førarkortet, opplyser Utrykkingspolitiet. Desse prikkane har han i tre år. Får ein bilførar åtte prikkar for lovbrot i trafikken, så må han levere frå seg førarkortet.

To andre bilførarar vart også stansa og fekk forenkla førelegg for å ha køyrd for fort.