De yngste preges mest av koronapandemien

Nyheter

Det kommer fram i en pressemelding.

Nesten 1 av 5 oppgir at pandemien har påvirket deres psykiske helse i stor grad. 42 prosent av de spurte under 25 år oppgir at covid-19 har påvirket de i noen grad, mens 17 prosent oppgir at det har påvirket dem i stor grad. Det viser en undersøkelse Respons analyse som har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

– Det blir stadig flere uføre i Norge, og psykiske plager blant unge er sammen med muskelplager den viktigste årsaken til dette. Vi vet at ulike psykiske lidelser utgjør om lag 60 prosent av tilfellene for dem under 40 år som blir uføre, sier Grethe Holltrø, leder for person- og livsforsikringer i Fremtind.

Hele 86 prosent av de som har blitt påvirket psykisk har ikke oppsøkt hjelp, og blant de som i stor grad har blitt påvirket psykisk av covid-19 oppgir 26 prosent at de har søkt hjelp.

Jo større by, dess mer har pandemien påvirket de som har respondert. 67 prosent av innbyggerne i Oslo oppgir at pandemien har påvirket deres psykiske helse. De som i minst grad opplever dette er innbyggerne i Nordland, hvor 65 prosent oppgir at pandemien ikke har påvirket dem i det hele tatt.

Én ung ufør koster samfunnet 12 millioner

De siste fem årene har det blitt 7000 flere unge uføre i Norge. Pandemien kan forsterke dette i negativ grad, og myndighetene opererer med et overslag på at hver eneste unge som blir varig ufør koster samfunnet over 12 millioner kroner i nåverdi.

– Dette er ikke bærekraftig for samfunnet, og vi som forsikringsselskap har både et ansvar for og en mulighet til å bidra til å bremse denne utviklingen, sier Holltrø.

Nå vil Fremtind og lyk-z & døtre gi unge uføre muligheten til å komme tilbake til samfunnet. Målet er å redusere antall unge uføre.

– Utenforskap er en stor samfunnsutfordring som er smertefullt for den det gjelder og kostbart for samfunnet, sier Ingeborg Lykseth, daglig leder i lyk-z & døtre.

Vil spare samfunnet for over 100 millioner årlig

– Om vi lykkes vil vi kunne tilby de som ikke har mulighet å komme aktivt tilbake i samfunnet, en sårt tiltrengt uføreforsikring de faktisk har råd til. For hvert program vi kjører kan vi potensielt spare samfunnet for 100 millioner kroner, samtidig som det blir mindre utbetalinger for oss, sier Therese Barski, ansvarlig for piloten i Fremtind.

Resultatene fra lyk-z sine gjennomføringer viser at 75 prosent av de som har tatt FROG-kursene har kommet i gang med jobb, utdanning eller annen selvvalgt aktivitet.

– Flere rapporterer om reduksjon i symptomer og i flere tilfeller har deltakerne fått avskrevet sine diagnoser, sier Ingeborg Lykseth.

Flere funn fra undersøkelsen:

Det er flest kvinner som oppgir at pandemien har påvirket dem. 64 prosent av kvinnene oppgir det, 49 prosent av mennene.

De eldre er minst påvirket. 57 prosent over 65 år oppgir at pandemien ikke har påvirket dem i det hele tatt.

Jo lavere inntekt, dess mer har pandemien påvirket den psykiske helsen til de som har påvirket. De med høy inntekt, både privat og i husstand, oppgir i større grad at pandemien ikke har påvirket dem. Jo høyere utdanning, dess mindre har pandemien påvirket den psykiske helsen.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Fremtind Forsikring, med 1061 respondenter mellom 18 og 87 år i perioden 5. til 16. november.