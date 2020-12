Kvinne i 20-årene dømt til tvunget psykisk helsevern etter brannstiftelse

Nyheter

Det var klokka 01.50 en vårnatt at kvinnen satte fyr på to avfallsdunker for papp og papir i et søppelrom som var plassert like inntil et rekkehus i Florø. Huset fikk omfattende brannskader på utvendig kledning og på loftet, samt innvendige vannskader. Tiltalen mot kvinnen betegner skadeverket som grovt