Norge og Færøyene er enige om fiskeriavtale

– Norske fiskere har lange tradisjoner for å fiske i færøyske farvann og avtalen med Færøyene er viktig for oss. Det er bra at vi har fått på plass en avtale som viderefører disse fiskemulighetene også i 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.



Fiskeriavtalen gir norske fiskere en kvote på 2 500 tonn lange/blålange, 2 000 tonn brosme og 800 tonn andre arter som bifangst. Norge har også fått en makrellkvote på 6 600 tonn. Denne kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann. Samtidig får Færøyene en kvote på 4 945 tonn torsk, 1 100 tonn hyse, 500 tonn sei og 400 tonn andre arter som bifangst i norsk økonomisk sone.