Kan du svaret på dette spørsmålet?

Her kan du svare på eitt spørsmål i vekas innsending:

Kva artist har hatt hits som «The Best» og «What’s Love Got to Do with It»?

Send fjt quiz + løysinga til 2399 (5,- per svar) og ver med i trekninga av Flax-lodd frå Fjordenes Tidende. Frist for å svare er torsdag i neste veke.

Per-Magne Løken er fast leverandør av Det spørst-spalta i Fjordenes Tidende, både tysdagar og fredagar. Han er lærar ved Måløy vidaregåande skule, quiz-entusiast og kvalifiserte seg mellom anna til Sogn og Fjordane sitt lag i QuizDan på NRK1 i 2013. Han kjem frå Haugen i Eid kommune, men bur i Måløy.