Mann tiltalt for å ha truet statsråden

Nyheter

Det er VG som melder saken.

Mannen er tiltalt etter straffelovens paragraf 115: «...for ved bruk av trusler å ha voldt fare for at et medlem av regjeringen hindres eller påvirkes i sin virksomhet.»

– Jeg kan bekrefte at det er reist tiltale mot en mann for overtredelse av § straffeloven 115 om angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Han er også tiltalt for å ha truet statsråd Rotevatn, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Slik lød meldingen mannen sendte til Rotevatn:

«du er en landsviker, pga deg har eg bestemt meg for å ta mitt eige liv, eg kan love deg at du skal følge meg i grava», sto det i meldingen.