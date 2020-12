May Britt og Maria er takknemlige for at lokalbefolkningen mobiliserte for å beholde butikken

Da koronapandemien rammet i mars ble gode råd dyre for May Britt Liseth Bratseth som driver butikken Farmen i Iglandsvik i Bremanger. Etter at hun redegjorde for situasjonen i et innlegg på Facebook mobiliserte bremangerfolket for å redde det lokale handelstilbudet.