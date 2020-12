Nyheter

Handelsomsetnaden i Stad kommune var på 390 millionar kroner 1. halvår 2020. Det er 36 millionar kroner meir enn samla tal for Eid, Selje og Bryggja 1. halvår 2019. Nye Stad kommune er med dette nummer tre på handelsstatistikken for kommunane i Sogn og Fjordane så langt i 2020, berre slått av Sunnfjord og Sogndal målt i handelsomsetnad per innbyggjar. På dei neste plassane på statistikken finn vi Stryn og Kinn kommune.