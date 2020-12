– Kjenner du nokon som fortener ei ekstra oppmuntring no i førjulstida? Tips oss!

Nyheter

Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende tysdag 15. desember.

Også i år brukar Fjordenes Tidende førjulstida til å glede folk som gleder andre. Vi vil gjere ekstra stas på nokre av dei mange eldsjelene i kommunane våre med ei julestjerne. Til dette treng vi hjelp av deg. Veit du nokon som spreier glede og varme rundt seg og som stiller opp for andre med ei hjelpande hand? Kjenner du ja-personar som fortener ei lita helsing frå lokalavisa til jul? Tips Fjordenes Tidende så kan det hende at nettopp den du tipsar om kan blir trekt ut og får ei lita oppmuntring frå oss.

Det er mange som bryr seg og brukar mykje tid på å hjelpe og stille opp for andre. Mange arbeider i det stille utan ei krone i betaling. Motivasjonen er å glede og hjelpe andre. Det er mange kvardagsheltar rundt oss som aldri får skikkeleg takk og som aldri blir trekt fram i lyset. Gode folk som sjeldan får ein klapp på skuldra. Der det offentlege ikkje strekker til er det ofte privatpersonar og frivillige med stort hjarte som er viktige bidragsytarar. I mange lag og organisasjonar er det eldsjeler som står på og arbeider dugnad seint og tidleg. Fjordenes Tidende oppmodar alle å sende brev, kort eller e-post og tipse oss om nokon du meiner fortener litt skryt for at dei stiller opp for andre. Det kan vere ein god nabo, leiar for eit lag, medlem i ein dugnadsgjeng eller berre eit godt medmenneske. Skriv nokre ord om din kandidat, og kvifor denne personen fortener ekstra skryt.

Vi i vil trekkje ut nokre blant innsende tips som vi vil glede med ei julestjerne før jul. Det kan hende at nokre av tipsa kan ende opp som ei god sak eller ein reportasje i lokalavisa. Og kanskje er det akkurat din kandidat som blir trekt ut og fram i lyset. Ynskjer du som tipsar eller forslagsstillar å vere anonym, så respekterer vi sjølvsagt det.

Kjenner du nokon som fortener ei ekstra oppmuntring? Tips oss.