Fylkeskomunen seier ja til samlokalisering

Nyheter

Eide Fjordbruk AS søkte 26. oktober om samlokalisering med Nordfjord Forsøksstasjon AS pålokaliteten Hundvika Aust i Stad kommune. Lokaliteten er tidlegare klarert, og er difor ikkje sendt kommune, kystverket og Fylkesmannen for handsaming, men Mattilsynet har gjort ei vurdering av samlokalisering av kommersielt løyve med løyve til forsking.