Meiner at å legge båten i opplag vil vere i strid med kommunen sine planar

Seawalk Nordfjord AS har fått ein førespurnad frå Bremanger Quarry AS i Svelgen, der det kjem fram at dei ønsker å leggje båten MS Bontrup Pearl i opplag ved kaia på Nordfjordeid i opptil åtte veker. Dette meiner kommunen vil vere i strid med gjeldande planar.