Nå vil kommunen ha innspill som kan bedre trafikksikkerheten. Lanserer egen nettside

Nå ønsker kommunen innspill fra innbyggerne på tiltak for å bedre trafikksikkerheten.

– Da en valgte å etablere et eget samferdselsutvalg i Kinn kommune på ettersommeren, og jeg ble valgt som leder gikk jeg ut i sosiale medier og inviterte til innspill på alt fra kollektivtrafikk til trafikkfarlige forhold som dårlig belysning, dårlig sikt, mangel på busskur og lignende. Altså ting som normalt hører til Samferdselsutvalgets ansvarsområde. Dette resulterte i så stor respons at vi har fått etablert et eget område på kommunen sin hjemmeside som innbyggerne i kommunen kan bruke for å komme med innspill til oss, sier leder i samferdselsutvalget i Kinn kommune, Vidar Grønnevik, til Fjordenes Tidende.

Ønsker innspill på trafikksikkerhet

Håpet er at publikum vil bruke denne muligheten til å komme med innspill.

– Vi har fått kommunestyret til å vedta at det skal lages en trafikksikkerhetsplan, og vi sikter på at Kinn skal få status som «trafikksikker kommune». For oss i samferdselsutvalget er det veldig viktig å få innspill på forhold som vi kan bidra til å rette på, spesielt når det gjelder de små trafikantene og de eldre, sier Grønnevik.

Han sier at linken allerede har blitt markedsført via Facebook, og at responsen er veldig god.

– Det har blant annet kommet tilbakemeldinger på behovene til blinde, svaksynte og bevegelseshemmede. Vi har brukt en del av tilbakemeldingene som innspill til fylkeskommunen om behov for endringer i neste ruteperiode som starter i mai neste år.

Grønnevik understreker at innspill som går spesifikt på generell veistandard ikke faller inn under samferdselsutvalgets ansvarsområde og må rettes til teknisk avdeling eller utvalg for plan og næring.

Det er tjenestetorget i Kinn kommune som har laget til innspillsmodulen på kommunens hjemmesider, og den er å finne under «Politikk, planer og høringer».

– Det er greit for folk å vite at det finnes en så enkel og tilgjengelig måte å komme med innspill til oss på. Det går selvfølgelig fint an å sende e-post eller brev til oss, men det er faktisk enda enklere å bruke denne linken. Innspillene vi tar imot går rett inn i kommunens post- og arkivsystem, og videre til behandling i samferdselsutvalget, sier Grønnevik.

Innspillsmodulen til samferdselsutvalget i Kinn finner du her.