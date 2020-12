Nemnda avviste hovedpunktene i entreprenørens klage, men mener likevel at kommunen har brutt regelverket

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avvist hovedpunktene i en klagesak fra entreprenøren Allbygg i Florø, som mener Bremanger kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser i anbudskonkurransen for ombygging av Svelgen omsorgssenter.