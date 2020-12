– Det bli nok nokre ekstra julegåver til familien. Eg har fri i morgon, så eg får lage meg ei liste i kveld

Nyheter

– Dette var veldig kjekt. Eg veit ikkje heilt kva eg skal seie. Eg har jo prøvd å hugse på å delta, men det er jo veldig mange som er flinke til å handle lokalt, seier ein svært overraska vinnar.

Hoddevik vart den heldige vinnaren blant fleire tusen deltakarar. Etter at trekninga var gjennomført av Morten Hagen ved Måløy lensmannskontor og marknadsrådgjevarane Vilde Myhre Skavøypoll og Ståle Tennebø i Fjordenes Tidende, la dei to sistnemnde ut på tur med nissehuer for å overraske vinnaren som var på jobb på Thon Hotel Måløy

– Eg forstod ikkje heilt kva som skjedde då dei kom inn her, men eg stussa litt på nissehuene, smiler Hoddevik.

Hoddevik bur i Måløy, er nyleg forlova, har to barn, ei på tre år og ein på eitt og eit halv år, og ein baby på veg. Som vinnar får ho 20 gåvekort til ein samla verdi av 25.000 kroner.

– Dette passar veldig bra. Det blir nok litt til ungane og kanskje litt til meg sjølv. Og nokre ekstra julegåver til familien. Eg har fri i morgon, så no kan eg lage meg ei liste å gå i gang, sa Hoddevik då Fjordenes Tidende overraska ho onsdag.

Ho er oppteken av å handle lokalt og trekk spesielt fram kundeservicen som ein viktig årsak til dette.

– Eg sjekkar ut dei lokale butikkane først, og forsøker så langt det lar seg gjere å handle lokalt. For min del er kundeservicen spesielt viktig. Nyleg kjøpte eg meg ein ny iPhone, og då gjorde eg dette på Net Partner i staden for å bestille på nett.

Hoddevik meiner det har vore ekstra viktig å handle lokalt den siste tida, grunna koronasituasjonen.

– Som tilsett på hotell kjenner eg på koronasituasjonen og ser andre hotell som slit. I tillegg trur eg det blir viktigare på ein liten plass fordi ein kjenner dei som har arbeidsplassen sin på dei lokale butikkane.

Over 6.500 deltok i konkurransen

For å delta i konkurransen om gåvekorta må ein fylle ut eit deltakarkort når ein handlar i dei lokale butikkane som er med på kampanjen. Marknadsrådgjevar Vilde Myhre Skavøypoll i Fjordenes Tidende fortel at responsen har vore veldig bra, også denne gangen.

– Vi ser ei god auke frå førre trekning og har totalt fått inn i overkant av 6.500 deltakarkort i den siste runda i 2020.

Ho fortel at butikkane opplever stort engasjement rundt lokal handel og sit att med inntrykket av at det er viktig for folk, samt at ein finn det meste ein treng i dei lokale butikkane.

#eghandlarlokalt 2020 har vore vellykka, men også den har blitt påverka av koronasituasjonen, som alt anna.

– Vi var blant anna nøydde til å fjerne postkassa og deltakarkorta ein god periode grunna omsynet til smittevern og dette fekk følger for trekninga som skulle vere rundt påske. Vi slo difor saman to trekningar i juni og total deltaking var veldig bra.

På fjt.no har Fjordenes Tidende ein eigen Handle lokalt-karusell. Denne hadde butikkane god nytte av i denne perioden.

– Her fekk dei moglegheita til å kommunisere ut heimlevering, tilbod og informasjon til kundane. Koronasituasjonen har også påverka kampanjen ved at ein har forstått viktigheita av å bruke dei lokale butikkane, seier Myhre Skavøypoll, og held fram:

– Det har vore mindre reising og ein har innsett at ein finn det meste ein treng lokalt, i tillegg til at butikkane har tilbydd god service og tilleggstenester for å legge til rette.

Ser ei haldningsendring

Myhre Skavøypoll fortel at kampanjen også i år har vore ein stor suksess. Tilbakemeldinga frå kundar og butikkar er at det har skjedd ei haldningsendring og ein opplever at folk er opptatte av å handle lokalt og støtte opp om lokalt næringsliv.

– Liknande konsept er også gjennomført i andre aviser, både rundt oss og langt vekke, der blant anna fleire no køyrer kampanjar der ein kan vinne bil, slik som vi gjorde i 2016 og 2017.

Parallelt med dei fire hovudtrekningane har også Fjordenes Tidende delt ut ti gåvekort til ein verdi av 500 kroner på sosiale medium. Desse gåvekorta kan vinnarane bruke i valfrie butikkar og Myhre Skavøypoll fortel om stort engasjement der også.

– I den eine konkurransen, fortalde mange gledeleg om at «den beste og kjekkaste julehandelen skjer lokalt», «handlar alltid lokalt», «lokal handel er viktig», «husk å bruke dei lokale butikkane» og så vidare. Dette viser at mange er bevisste, seier Myhre Skavøypoll, som ikkje vil avsløre for mykje om neste års planar enda.

– Vi jobbar med spennande planar for neste år og håpar å kunne få overraske enda fleire heldige vinnarar. Her er det berre å følge med i Fjordenes Tidende.