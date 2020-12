Nyheter

Onsdag kveld vart begge køyrefelta over brua rydda, og dei to trafikklysa som har regulert trafikken i eitt felt fjerna.

Det betyr at no blir det nokre veker med fri ferdsel over Måløybrua.

Ein tilsett i firmaet som har vedlikehaldet seier til Fjordenes Tidende at det blir pause i arbeidet fram til rundt 10. januar 2021.